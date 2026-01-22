Шэй Гилджес-Александер набрал 40+7+11 при 84% точности с игры в матче с «Бакс»

Гилджес-Александер показал историческую статистику в игре с «Милуоки».

Шэй Гилджес-Александер привел «Тандер» к крупной гостевой победе над «Бакс» – 122:102.

На счету защитника 40 очков, 7 подборов и 11 передач при 16 точных из 19 бросков с игры (84%), 2 из 2 из-за дуги и 6 из 7 с линии.

Гилджес-Александер и Уилт Чемберлен остаются единственными игроками с показателями в 40 очков, 10 передач и 5 подборов и более при 80% с игры.