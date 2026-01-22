Фото
Энджел Риз сыграет одну из главных ролей во втором сезоне сериала «Жены на охоте»

Энджел Риз продолжает расширять свой бренд за пределами площадки.

Звезда женской НБА Энджел Риз проявит себя в неожиданном амплуа.

Во вторник Netflix объявил о том, что пригласил баскетболистку «Чикаго Скай» на одну из главных ролей в драматическом сериале «Жены на охоте».

23-летняя Риз появится во втором сезоне сериала в роли персонажа по имени «Тренер Барби».

