Энджел Риз сыграет одну из главных ролей во втором сезоне сериала «Жены на охоте»
Энджел Риз продолжает расширять свой бренд за пределами площадки.
Звезда женской НБА Энджел Риз проявит себя в неожиданном амплуа.
Во вторник Netflix объявил о том, что пригласил баскетболистку «Чикаго Скай» на одну из главных ролей в драматическом сериале «Жены на охоте».
23-летняя Риз появится во втором сезоне сериала в роли персонажа по имени «Тренер Барби».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Netflix
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости