Агент Станислав Рыжов о Джорджевиче в «Зените»: «Паскуаль здесь работал много лет, такой клуб может потянуть топового тренера»

Станислав Рыжов прокомментировал интерес «Зенита» к Джорджевичу.

«Зенит» завершил сотрудничество с Александером Секуличем . Главным кандидатом на его место считается сербский специалист Александар Джорджевич .

Агент Станислав Рыжов поделился мнением об этой перестановке.

«Для той игры, которую команда показывала в прошедшей части сезона, были объективные причины. Но в целом, можно сказать, что не угадали, в том числе и с главным тренером.

Зная «Зенит», который любит большие громкие имена и серьезных тренеров. И наверняка после поражения от «Нижнего Новгорода» они вышли, если не на рынок, то, по крайней мере, на изучение кандидатов. А кандидатов такого уровня не так много. В пределах десятка.

Поэтому, я думаю, что да, реально, несмотря на отсутствие европейских соревнований, мы, во-первых, надеемся, что они скоро вернутся, а, во-вторых, Петербург – отличный город, «Зенит» – большая организация, и чего греха таить, финансовая составляющая будет далеко не на последнем месте.

Чави Паскуаль здесь работал много лет, и понятно, что такой клуб, как «Зенит », может потянуть топового тренера», – рассудил Рыжов в беседе с изданием «Спорт День за Днем».