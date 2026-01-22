Юсуф Нуркич ответил блогеру, который назвал его трипл-дабл «забавным»
Центровой «Юты» Юсуф Нуркич не смог сдержаться после странной реакции на его удачную игру в победном матче с «Миннесотой» (16 очков, 18 подборов, 10 передач).
Спортивный блогер Мэттью Гайст выложил скриншот со статистикой Нуркича и подписью «Самая забавная статистическая линейка сезона».
31-летний босниец решил ответить. Он добавил к своему репосту фотографию Гайста и подписал его словами «Когда в профиле LinkedIn написано «предприниматель», а на банковском счете – «расслабься».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Юсуфа Нуркича
