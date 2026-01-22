Кэйсон Уоллес врезался в Бобби Портиса в неигровой ситуации после неспортивного фола форварда «Бакс»
Грубая игра Портиса привела к стычке с Уоллесом.
В 3-й четверти игры «Оклахомы» в Милуоки форвард «Бакс» Бобби Портис грубо сыграл против защитника Кэйсона Уоллеса. Последний ответил после остановки матча, врезавшись в Портиса и чуть не задев арбитра.
Нарушение Портиса было квалифицировано как неспортивный фол 1-й степени. Поведение Уоллеса привело к техническому фолу.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости