Кэйсон Уоллес врезался в Бобби Портиса в неигровой ситуации после неспортивного фола форварда «Бакс»

Грубая игра Портиса привела к стычке с Уоллесом.

В 3-й четверти игры «Оклахомы» в Милуоки форвард «Бакс» Бобби Портис грубо сыграл против защитника Кэйсона Уоллеса . Последний ответил после остановки матча, врезавшись в Портиса и чуть не задев арбитра.

Нарушение Портиса было квалифицировано как неспортивный фол 1-й степени. Поведение Уоллеса привело к техническому фолу.