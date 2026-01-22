Яннис Адетокумбо о завершении сезона в «Бакс»: «Пока не знаю. Живу одним днем»

Яннис Адетокумбо снова насторожил поклонников «Бакс».

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо пока точно не знает, в какой команде будет завершать сезон.

После победы над «Хоукс» в понедельник у грека спросили, когда он с уверенностью сможет сказать, что останется в «Бакс» до конца текущего розыгрыша.

«Я не знаю. Не знаю. Живу одним днем», – ответил Яннис.