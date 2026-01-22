Перепалка между Джа Морэнтом и Мухамедом Гуйе закончилась обоюдными техническими фолами
Морэнт и Гуйе устроили короткую стычку.
«Атланта» победила «Мемфис» в гостях (124:122). Во второй четверти матча разыгрывающий «Гриззлис» Джа Морэнт и форвард «Хоукс» Мухамед Гуйе чисто поборолись за мяч, однако Морэнт оказался на паркете. Игровой эпизод завершился спорным, но защитнику не понравилось решение и взаимодействие с соперником, и он толкнул Гуйе, поднявшись на ноги.
Форвард ответил своей агрессией, ситуацию быстро разрядили другие игроки. Оба участника перепалки получили технические фолы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube ESPN
