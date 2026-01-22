Стив Керр может покинуть «Уорриорз» в 2026 году (Логан Мердок)

«Уорриорз» могут лишиться одного из ключевых элементов успеха.

Будущее главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра в команде под вопросом. Об этом написал обозреватель The Ringer Логан Мердок.

60-летний Керр до сих пор не подписал продление истекающего контракта с «Уорриорз». Как отмечает журналист, «несколько помощников» в штабе специалиста исходят из того, что тот не вернется в команду в следующем сезоне.

Керр возглавил калифорнийский клуб в 2014 году и четыре раза приводил его к чемпионству в НБА. На данный момент команда идет 8-й на Западе с результатом 25-20.