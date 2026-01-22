Видео
У Ника Клэкстона 0-13 в матчах с «Нью-Йорком» после слов «Я никогда не проигрывал «Никс» в 2023 году

«Нью-Йорк» продолжил издеваться над Ником Клэкстоном.

Бигмен «Бруклина» Ник Клэкстон после победы над «Нью-Йорком» в 2023 году отдельно отметил, что со старта карьеры не проигрывает в дерби.

«Лично я никогда не проигрывал «Никс» после того, как попал в лигу», – поделился Клэкстон на пресс-конференции несколько лет назад.

С тех пор у Клэкстона началась неудачная полоса во встречах с «Никс» – 0-13. В среду «Нетс» уступили со счетом 66:120.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
