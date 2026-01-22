«Вашингтон» получил исключение травмированного игрока в связи с недоступностью Кэма Уитмора
«Уизардс» смогут подписать еще одного игрока.
Форвард «Вашингтона» Кэм Уитмор выбыл до конца сезона из-за тромба в плече. Клуб получил исключение травмированного игрока в размере 1,7 миллиона долларов.
Команда идет в тройке худших в НБА на данный момент с показателями 10-32.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
