Чарльз Баркли о переходе на ESPN: «Хотел, чтобы нас показывали чаще в первой половине сезона»
Чарльз Баркли поделился впечатлениями от работы на ESPN.
Легенда НБА, ныне телеведущий Чарльз Баркли признался, что команда шоу Inside the NBA недовольна тем, что их редко показывают на ESPN.
«Когда я говорил о постоянной работе, то не собирался участвовать во всех этих чертовых шоу. У меня не было планов появляться на ESPN 1, 2, 3, Deportes, Nacho, Echo, как бы они ни назывались. Я не собираюсь этим заниматься.
Но я бы хотел, чтобы нас показывали чаще в первой половине сезона», – заявил Баркли.
Сеть TNT потеряла права на трансляции НБА с сезона-25/26, но популярное шоу с Баркли, Шакилом О’Нилом, Кенни Смитом и Эрни Джонсоном решили сохранить и перевели на ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости