Кевин Портер в ближайшее время не сыграет из-за мышечной травмы

Защитник «Бакс» Кевин Портер выбыл их строя с растяжением косой мышцы живота. По словам главного тренера команды Дока Риверса , он «не сможет играть в ближайшее время».

Портер выходил на площадку с травмой в последних нескольких матчах, а во вторник прошел МРТ. Риверс пока не знает, как долго 25-летний баскетболист будет вне игры.

В 23 встречах сезона Портер набирает в среднем 16,8 очка, 5,0 подбора и 7,4 передачи за игру.