Первый фигурант крупного дела о мошенничестве на ставках в НБА получил двухлетний тюремный срок
Суд вынес первый приговор по делу об инсайде на ставках в НБА.
Крупное федеральное расследование в США по поводу мошенничества на ставках в НБА, связанное с именами Джонтэя Портера и Терри Розира, принесло первый тюремный срок.
Тимоти Маккормак, участник схемы по использованию инсайдерской информации, был осужден на 2 года заключения. Обвинение требовало 4, защита просила условного наказания.
«Это определенно серьезное преступление. Спорт важен для меня лично, и должен быть важен для общества», – заявил судья.
