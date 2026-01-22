Первый фигурант крупного дела о мошенничестве на ставках в НБА получил двухлетний тюремный срок

Суд вынес первый приговор по делу об инсайде на ставках в НБА.

Крупное федеральное расследование в США по поводу мошенничества на ставках в НБА , связанное с именами Джонтэя Портера и Терри Розира , принесло первый тюремный срок.

Тимоти Маккормак, участник схемы по использованию инсайдерской информации, был осужден на 2 года заключения. Обвинение требовало 4, защита просила условного наказания.

«Это определенно серьезное преступление. Спорт важен для меня лично, и должен быть важен для общества», – заявил судья.