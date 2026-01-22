У Егора Дёмина 6 очков и 3 передачи в проигранном матче с «Никс»
«Бруклин» крупно проиграл в гостях, у Дёмина 6+3.
«Нетс» уступили в дерби команд из Нью-Йорка. Победа стала рекордной в истории клуба для «Никс» с разницей в 54 очка (12:66). Их предыдущий лучший результат – «+48».
У разыгрывающего «Нетс» Егора Дёмина 6 очков (2 из 7 с игры, 2 из 6 из-за дуги), 3 передачи и 1 подбор.
Самым результативным в «Бруклине» стал форвард Майкл Портер с 12 очками (4 из 14 с игры, 3 из 9 из-за дуги) и 6 подборами.
В «Никс» у разыгрывающего Джейлена Брансона 20 очков (8 из 17 с игры, 1 из 8 из-за дуги), 4 подбора и 5 передач.
