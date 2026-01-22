  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Крис Хэйнс: «Мемфис» четко дал понять другим клубам, что их вполне устроит, если Джа Морэнт останется в команде»
Крис Хэйнс: «Мемфис» четко дал понять другим клубам, что их вполне устроит, если Джа Морэнт останется в команде»

Инсайдер озвучил позицию «Мемфиса» по поводу возможного обмена Джа Морэнта.

По информации инсайдера Криса Хэйнса, «Мемфис» готов сохранить в составе звездного разыгрывающего Джа Морэнта.

«Рынок сейчас сложный – хочу это подчеркнуть. «Гриззлис» четко дали понять другим клубам, что их вполне устроит, если Джа Морэнт останется в команде. Я пытаюсь понять, верить ли этому, но именно так они заявляют.

Готов ли «Мемфис» отдать Морэнта за пакет активов, сопоставимый с тем, что получил «Атланта» за Трэя Янга? Вот что делает ситуацию сложной», – сказал инсайдер в эфире SiriusXM NBA Radio.

Джа Морэнт хочет остаться в «Мемфисе»: «Я очень лояльный парень»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Heat Central в соцсети Х
logoДжа Морэнт
возможные переходы
Крис Хэйнс
logoНБА
logoАтланта
logoТрэй Янг
logoМемфис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
