Крис Хэйнс: «Мемфис» четко дал понять другим клубам, что их вполне устроит, если Джа Морэнт останется в команде»
Инсайдер озвучил позицию «Мемфиса» по поводу возможного обмена Джа Морэнта.
По информации инсайдера Криса Хэйнса, «Мемфис» готов сохранить в составе звездного разыгрывающего Джа Морэнта.
«Рынок сейчас сложный – хочу это подчеркнуть. «Гриззлис» четко дали понять другим клубам, что их вполне устроит, если Джа Морэнт останется в команде. Я пытаюсь понять, верить ли этому, но именно так они заявляют.
Готов ли «Мемфис» отдать Морэнта за пакет активов, сопоставимый с тем, что получил «Атланта» за Трэя Янга? Вот что делает ситуацию сложной», – сказал инсайдер в эфире SiriusXM NBA Radio.
Джа Морэнт хочет остаться в «Мемфисе»: «Я очень лояльный парень»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Heat Central в соцсети Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости