Еврокубок. «Тренто» вырвал победу у «Литкабелиса» благодаря трехочковому Ди Джей Стюарда, «Бешикташ» разгромил «Будучность» и другие результаты
Сегодня прошли шесть матчей регулярного сезона Еврокубка.
Трехочковый под сирену Ди Джей Стюарда принес «Тренто» победу над «Литкабелисом»
«Бешикташ» уверенно разобрался с «Будучностью».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Хапоэль Иерусалим Израиль – 12-3, Бахчешехир Турция – 10-5, Цедевита-Олимпия Словения – 10-5, Манреса Испания – 8-6, Венеция Италия – 8-7, Клуж Румыния – 8-7, Арис Греция – 7-8, Нептунас Литва – 6-8, Шленск Польша – 4-11, Гамбург Германия – 1-14.
Группа B
Положение команд: Бурк Франция – 11-4, Бешикташ Турция – 11-4, Тюрк Телеком Турция – 10-5, Будучность Черногория – 9-6, Тренто Италия – 9-6, Хемниц Германия – 8-7, Ульм Германия – 7-8, Лондон Лайонс Великобритания – 5-10, Литкабелис Литва – 3-12, Паниониос Греция – 2-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
