  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Еврокубок. «Тренто» вырвал победу у «Литкабелиса» благодаря трехочковому Ди Джей Стюарда, «Бешикташ» разгромил «Будучность» и другие результаты
0

Еврокубок. «Тренто» вырвал победу у «Литкабелиса» благодаря трехочковому Ди Джей Стюарда, «Бешикташ» разгромил «Будучность» и другие результаты

Сегодня прошли шесть матчей регулярного сезона Еврокубка.

Трехочковый под сирену Ди Джей Стюарда принес «Тренто» победу над «Литкабелисом»

«Бешикташ» уверенно разобрался с «Будучностью».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Хапоэль Иерусалим Израиль – 12-3, Бахчешехир Турция – 10-5, Цедевита-Олимпия Словения – 10-5, Манреса Испания – 8-6, Венеция Италия – 8-7, Клуж Румыния – 8-7, Арис Греция – 7-8, Нептунас Литва – 6-8, Шленск Польша – 4-11, Гамбург Германия – 1-14.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 11-4, Бешикташ Турция – 11-4, Тюрк Телеком Турция – 10-5, Будучность Черногория – 9-6, Тренто Италия – 9-6, Хемниц Германия – 8-7, Ульм Германия – 7-8, Лондон Лайонс Великобритания – 5-10, Литкабелис Литва – 3-12, Паниониос Греция – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЛондон Лайонс
logoПаниониос
logoУльм
logoБешикташ
logoРейер Венеция
logoЕврокубок
logoГамбург
logoТренто
logoМанреса
logoБудучность
результаты
logoЛиткабелис
logoНептунас
logoТюрк Телеком
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Еврокубок. «Бешикташ» вырвал победу у «Бурка» благодаря 26 очкам Жижича, «Будучность» разобралась с «Литкабелисом» и другие результаты
14 января, 20:55
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
13 января, 19:02
Еврокубок. «Тюрк Телеком» выиграл у «Тренто», «Венеция» обыграла «Клуж» и другие результаты
7 января, 21:10
Главные новости
НБА. «Чикаго» примет «Лейкерс», «Миннесота» – «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 18:42Live
Лука Дончич и Иммануэл Куикли стали лучшими игроками недели в НБА
вчера, 20:55
Тай Джером может дебютировать в составе «Мемфиса» через 1-2 недели
вчера, 20:38
«Кливленд» получил запросы о Дине Уэйде как минимум от десяти команд (Крис Федор)
вчера, 20:18
Док Риверс о травме Янниса: «Обследование показало, что это растяжение икроножной мышцы. Точных сроков возвращения пока нет»
вчера, 20:01
Дрэймонд Грин: «Деррик Роуз значит для Чикаго больше, чем Майкл Джордан»
вчера, 19:45
«Даллас» хочет получить пик 1-го раунда за Наджи Маршалла и Макса Кристи
вчера, 19:25
Энтони Дэвис, скорее всего, останется в «Далласе» до конца сезона (The Athletic)
вчера, 18:59
«Не знаю, насколько это полезно для здоровья». «Клипперс» отреагировали на обещание фаната «съесть свой твит» в случае, если команда выдаст серию 15–3
вчера, 18:03Фото
«Лейкерс» предложили «Уорриорз» Винсента, Клебера и пик 2-го раунда за Кумингу (Эван Сайдери)
вчера, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Варезе», «Виртус» взял верх над «Кремоной»
вчера, 21:10
Адриатическая лига. «Дубай» справился с ФМП, «Црвена Звезда» выиграла у «Вены»
вчера, 20:21
Девонте Грэм может покинуть «Црвену Звезду» в ближайшее время
вчера, 18:42
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» вырвал победу у «Каршияка»
вчера, 18:23
Тео Маледон пропустит как минимум 3 недели
вчера, 18:20
Скариоло об участии «Реала» в европейском проекте НБА: «Единственное, что мне известно: решение пока не принято»
вчера, 17:14
Жан Табак стал новым главным тренером «Андорры»
вчера, 14:30Фото
Победный трехочковый Каспера Уэйра и данк на 360 от Би Джей Джонсона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
вчера, 13:35Видео
Савков, Рейнольдс, Рыжов, Тримбл и Джонсон – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
вчера, 13:08Фото
Матч звезд АСБ-2026 пройдет 31 января в Москве
вчера, 09:15