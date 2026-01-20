Шэй Гилджес-Александер и Бэм Адебайо стали лучшими игроками 13-й недели в НБА

НБА назвала лучших игроков недели.

Лучшими игроками 13-й недели регулярного сезона НБА стали разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер на Западе и центровой «Майами » Бэм Адебайо на Востоке.

Гилджес-Александер на прошедшей неделе набирал 31 очко и 4 передачи в среднем за матч при 54,7% точности с игры. «Тандер» при этом одержали две победы в трех матчах.

«Хит» тоже завершил неделю с результатом 2-1. На счету Адебайо 27 очков и 8,3 подбора в среднем за игру при 56,6% реализации из-за дуги.