Алекс Карузо и Джейлин Уильямс не доиграли матч с «Кливлендом» из-за повреждений
Два игрока «Тандер» покинули матч с «Кавальерс» из-за травм.
«Оклахома» понесла новые кадровые потери в матче против «Кливленда». Защитник Алекс Карузо и центровой Джейлин Уильямс не вернулись на площадку после большого перерыва из-за повреждений. Карузо испытывал боль в паховой области, а Уильямса получил ушиб поясницы.
Проблемы «Тандер» с травмами продолжают нарастать. Ранее клуб сообщил, что форвард Джейлен Уильямс пропустит как минимум две недели из‑за растяжения задней поверхности бедра.
