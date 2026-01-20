Джарретт Аллен поставил эффектный блок-шот Джейлину Уильямсу

Центровой «Кавальерс» отличился зрелищным блок шотом в матче против «Тандер».

Центровой «Кливленда » Джарретт Аллен в 1-й четверти матча с «Оклахомой» поставил эффектный блок-шот Джейлину Уильямсу .

В текущем сезоне 27‑летний баскетболист совершает в среднем 0,8 блок‑шота за игру и остается одним из главных игроков «Кавальерс» в обороне.