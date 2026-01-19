Два игрока НБА проголосовали за включение Бронни Джеймса в стартовый состав Матча всех звезд

Два игрока НБА проголосовали за Бронни Джеймса в стартовом составе МВЗ.

В ходе голосования игроков НБА за стартовый состав Матча всех звезд были зафиксированы несколько сенсационных предпочтений. Как сообщает журналист Associated Press Тим Рейнольдс, два баскетболиста отдали свои голоса за защитника «Лейкерс » Бронни Джеймса .

В этом сезоне 21-летний игрок сыграл 24 матча, набирая в среднем 1,5 очка и делая 1,1 передачи за 7 минут на площадке.

Помимо этого, еще четверо игроков проголосовали за форварда «Детройта» Айзека Джонса, который в текущем сезоне сыграл всего 18 минут и набрал 5 очков.

Леброн Джеймс впервые с 2005 года не попал в стартовый состав Матча всех звезд