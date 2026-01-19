19

Два игрока НБА проголосовали за включение Бронни Джеймса в стартовый состав Матча всех звезд

Два игрока НБА проголосовали за Бронни Джеймса в стартовом составе МВЗ.

В ходе голосования игроков НБА за стартовый состав Матча всех звезд были зафиксированы несколько сенсационных предпочтений. Как сообщает журналист Associated Press Тим Рейнольдс, два баскетболиста отдали свои голоса за защитника «Лейкерс» Бронни Джеймса.

В этом сезоне 21-летний игрок сыграл 24 матча, набирая в среднем 1,5 очка и делая 1,1 передачи за 7 минут на площадке.

Помимо этого, еще четверо игроков проголосовали за форварда «Детройта» Айзека Джонса, который в текущем сезоне сыграл всего 18 минут и набрал 5 очков.

Леброн Джеймс впервые с 2005 года не попал в стартовый состав Матча всех звезд

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Тима Рейнольдса в соцсети X
logoБронни Джеймс
logoМатч всех звезд НБА
logoНБА
logoЛейкерс
logoАйзек Джонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ламело Болл отметил мощь Бронни Джеймса: «Крепкая задница!»
17 января, 05:45Видео
Лука, Бронни и Клебер продемонстрировали футбольные навыки, почеканив мячом перед игрой
15 января, 04:59Видео
Девонте Грэм о Бронни Джеймсе: «Он определенно соответствует уровню НБА»
14 января, 21:12
Главные новости
Постер-данки Тайриза Макси и Майлза Бриджеса стали лучшими моментами игрового дня НБА
44 минуты назадВидео
Президент «Вашингтона»: «Обмен Авдии не был ошибкой»
55 минут назад
Юсуф Нуркич – первый игрок «Юты» со времен Андрея Кириленко, оформивший несколько трипл-даблов за сезон
сегодня, 09:32
Айзейя Вашингтон и Хантер Дин готовы разорвать контракты с «Пари НН» («Перехват»)
сегодня, 09:07
Джоэл Эмбиид (32+15+10) и Тайриз Макси (36+2+10) помогли «Филадельфии» справиться с «Хьюстоном» (ОТ)
сегодня, 08:25Видео
Ростислав Вергун стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Зенита», заняв должность ассистента
сегодня, 07:40
Дрэймонд Грин о претензиях к Брауну в «Никс» после их объятий: «В этом-то как раз и вся их проблема»
сегодня, 07:19
Дрэймонд Грин получил неспортивный и обычный фол в течение 30 секунд
сегодня, 07:18Видео
НБА. 32+11+8 Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Клипперс», 32+15+10 Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» одолеть «Хьюстон» в овертайме и другие результаты
сегодня, 07:01
Джейсон Кидд о возвращении Кайри: «Когда восстанавливаешься после столь серьезной травмы, это вопрос времени»
сегодня, 06:56
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Задар» сыграет с «Цедевитой Олимпией»
сегодня, 09:17
Чемпионат Франции. «Лимож» примет «Страсбур»
сегодня, 08:52
Чемпионат Турции. «Маниса» встретится с «Бююкчекмедже»
сегодня, 08:48
Евролига. «Виртус» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» примет «Хапоэль Тель-Авив» и другие матчи
сегодня, 08:42
Сергей Панов о Егоре Дёмине: «Очень много игроков, которые подписывали первый контракт, останавливались на этом. Хотелось бы, чтобы у него было продолжение»
сегодня, 08:04
Александар Джорджевич отказался от первоначального предложения «Зенита» («Перехват»)
сегодня, 05:21
Евгений Пашутин о победе над «Локо»: «Нашей задачей было не ввязываться в быстрый темп»
вчера, 20:45
Томислав Томович после поражения от «Пармы»: «Мы достаточно неплохо провели три четверти, но в четвертой немного потеряли концентрацию»
вчера, 20:33
Дарко Миличич: «Я был в шоке, когда узнал, сколько денег получает Девонте Грэм в «Црвене Звезде». Он еще больший мошенник, чем я»
вчера, 19:32
Кириленко об увольнении Секулича: «На самом деле он много времени давал нашим ребятам. Но другое дело, что нужен был результат»
вчера, 17:25