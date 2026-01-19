  • Спортс
  • Энтони Эдвардс не попал стартовый состав Матча всех звезд, так как проиграл Виктору Вембаньяме в голосовании болельщиков
Виктор Вембаньяма обошел Энтони Эдвардса по тай-брейку голосов болельщиков.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма попал в стартовый состав Матча всех звезд НБА, опередив по итогам голосования защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса. По правилам отбора, при равенстве баллов приоритет отдается игроку, набравшему больше голосов болельщиков.

В текущем сезоне Вембаньяма в среднем набирает 24,5 очка, делает 10,9 подбора, 3 передачи и 3 блок-шота. У Эдвардса же средние показатели составляют 29,6 очка, 4,9 подбора и 3,7 передачи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
