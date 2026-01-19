Жерар Пике предложил добавить в баскетбол броски по 10 очков для оживления интереса

Жерар Пике предложил радикальные идеи по улучшению баскетбола.

Бывший звездный защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике высказал нестандартные предложения по изменению баскетбольных правил. В интервью La Repubblica он заявил, что даже самые устоявшиеся спортивные дисциплины нуждаются в революционных преобразованиях.

«Почему бы не попробовать изменить и другие виды спорта – например, баскетбол? Да, НБА зрелищна, но правила тоже можно менять. Можно играть 3 на 3, добавить броски по 10 очков – помимо уже существующих двухочковых и трехочковых. И это далеко не все – можно менять многое.

Можно совершить революцию в любой дисциплине и пересмотреть самые устоявшиеся правила. Это касается не только баскетбола, но и футбола, бокса, ММА и даже дартса», – сказал Пике.