Леброн Джеймс впервые с 2005 года не попал в стартовый состав Матча всех звезд
Леброн не вошел в стартовый состав Матча всех звезд, прервав уникальную серию.
НБА объявила стартовые составы на Матч всех звезд, и в них не оказалось форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. Таким образом, его уникальная серия из 21 года подряд в качестве стартового игрока этого матча прервалась.
Джеймс впервые получил право стартовать в Матче всех звезд в 2005 году, в свой второй сезон в НБА, и с тех пор неизменно попадал в стартовую пятерку. За это время он трижды был признан MVP матча (2006, 2008, 2018).
В этом сезоне 41-летний баскетболист набирает в среднем 22,6 очка, 5,9 подбора и 6,9 передачи за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBACentral в соцсети Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости