Леброн Джеймс впервые с 2005 года не попал в стартовый состав Матча всех звезд

Леброн не вошел в стартовый состав Матча всех звезд, прервав уникальную серию.

НБА объявила стартовые составы на Матч всех звезд , и в них не оказалось форварда «Лейкерс » Леброна Джеймса . Таким образом, его уникальная серия из 21 года подряд в качестве стартового игрока этого матча прервалась.

Джеймс впервые получил право стартовать в Матче всех звезд в 2005 году, в свой второй сезон в НБА, и с тех пор неизменно попадал в стартовую пятерку. За это время он трижды был признан MVP матча (2006, 2008, 2018).

В этом сезоне 41-летний баскетболист набирает в среднем 22,6 очка, 5,9 подбора и 6,9 передачи за игру.