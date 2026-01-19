  • Спортс
  • Дончич, Йокич, ШГА, Вембаньяма и Карри выйдут в старте на Матче звезд НБА от Запада, Яннис, Брансон, Браун, Каннингем и Макси – от Востока
Определились стартовые пятерки Матча всех звезд НБА. В старте Западной конференции выйдут Лука ДончичЛейкерс»), Никола ЙокичДенвер»), Виктор ВембаньямаСан-Антонио»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Стефен КарриГолден Стэйт»).

В основной пятерке Восточной конференции представлены Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джейлен Браун («Бостон»), Кейд Каннингем («Детройт»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк») и Тайриз Макси («Филадельфия»).

Стартовые составы от каждой конференции были выбраны в результате голосования фанатов (50%), игроков (25%) и представителей медиа (25%).

В новом формате Матча всех звезд НБА будет 16 участников от сборной США и 8 от сборной международных звезд. Пять из восьми мест в команде международных звезд уже заняты по итогам голосования за стартовый состав.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
