Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» удерживает лидерство, «Лейкерс» выпали из Топ-10

НБА обновила рейтинг лучших команд по итогам 14-й недели чемпионата. «Оклахома» осталась на 1-й строчке. «Лейкерс» потеряли место в Топ-10. Больше всего (+3) поднялись «Кливленд» и «Майами».

Полный рейтинг: