Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» удерживает лидерство, «Лейкерс» выпали из Топ-10
НБА обновила рейтинг лучших команд по итогам 14-й недели чемпионата. «Оклахома» осталась на 1-й строчке. «Лейкерс» потеряли место в Топ-10. Больше всего (+3) поднялись «Кливленд» и «Майами».
Полный рейтинг:
«Оклахома» (предыдущее место – 1)
«Детройт» (2)
«Сан-Антонио» (4)
«Миннесота» (3)
«Финикс» (5)
«Денвер» (7)
«Бостон» (8)
«Хьюстон» (9)
«Нью-Йорк» (6)
«Кливленд» (13)
«Майами» (14)
«Лейкерс» (10)
«Филадельфия» (12)
«Торонто» (11)
«Голден Стэйт» (17)
«Клипперс» (18)
«Орландо» (15)
«Портленд» (20)
«Мемфис» (19)
«Атланта» (16)
«Шарлотт» (22)
«Милуоки» (21)
«Чикаго» (23)
«Даллас» (26)
«Юта» (24)
«Новый Орлеан» (27)
«Бруклин» (26)
«Сакраменто» (30)
«Индиана» (29)
«Вашингтон» (28)
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
