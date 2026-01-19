Ник Калатес о кризисе «Партизана»: «Это позорно – так играть! Я никогда раньше не переживал столь ужасной серии»
Опытный разыгрывающий «Партизана» Ник Калатес жестко раскритиковал команду на фоне серии из семи поражений подряд в Евролиге.
«Это позорно – так играть! Я никогда раньше не переживал столь ужасной серии игр. За всю карьеру я ни разу не оставался без плей‑офф. Мы обязаны ответить игрой!» – заявил 36-летний баскетболист.
«Партизан» с результатом 6 побед и 16 поражений занимает последнее место в Евролиге. Семь поражений подряд – худшая серия в истории клуба в этом турнире.
