Ник Калатес о кризисе «Партизана»: «Это позорно – так играть! Я никогда раньше не переживал столь ужасной серии»

Ник Калатес о кризисе «Партизана»: Это позорно – так играть!.

Опытный разыгрывающий «Партизана » Ник Калатес жестко раскритиковал команду на фоне серии из семи поражений подряд в Евролиге.

«Это позорно – так играть! Я никогда раньше не переживал столь ужасной серии игр. За всю карьеру я ни разу не оставался без плей‑офф. Мы обязаны ответить игрой!» – заявил 36-летний баскетболист.

«Партизан » с результатом 6 побед и 16 поражений занимает последнее место в Евролиге. Семь поражений подряд – худшая серия в истории клуба в этом турнире.