Егор Дёмин и Кэм Томас пропустят матч с «Финиксом»
«Бруклин» не досчитается трех игроков в матче с «Финиксом».
В списке отсутствующих значатся разыгрывающий Егор Дёмин (контроль нагрузки после травма стопы), Центровой Дэйрон Шарп (болезнь) и атакующий защитник Кэм Томас (контроль нагрузки после растяжения задней поверхности бедра).
Матч «Бруклин» – «Финикс» пройдет 20 января. Начало встречи – 03.30 по московскому времени.
