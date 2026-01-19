Егор Дёмин и Кэм Томас пропустят матч с «Финиксом»

«Бруклин» не досчитается трех игроков в матче с «Финиксом ».

В списке отсутствующих значатся разыгрывающий Егор Дёмин (контроль нагрузки после травма стопы), Центровой Дэйрон Шарп (болезнь) и атакующий защитник Кэм Томас (контроль нагрузки после растяжения задней поверхности бедра).

Матч «Бруклин » – «Финикс» пройдет 20 января. Начало встречи – 03.30 по московскому времени.