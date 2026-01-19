Пол Пирс: «Лука Дончич не может считаться лучшим игроком НБА из‑за его игры в обороне»

Пол Пирс: Дончич не может считаться лучшим игроком НБА из‑за его игры в обороне.

Член Зала славы и легенда «Бостона» Пол Пирс считает, что разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич, несмотря на феноменальную игру в атаке, не может претендовать на звание лучшего игрока НБА из-за проблем в защите.

«Мы никогда не называли Луку лучшим игроком НБА из‑за его защиты. Если бы мы сейчас увидели, что Лука всерьез включился в оборону, мы бы уже говорили о нем как о лучшем в лиге», – заявил Пирс.

В текущем сезоне Дончич демонстрирует впечатляющие статистические показатели: 33,3 очка, 8,6 передачи и 7,5 подбора в среднем за игру. При этом «Лейкерс занимают 6-е место в Западной конференции с результатом 25-16.