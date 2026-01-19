«Наполи» провел переговоры с Евролигой и готовится к встрече с НБА

«Наполи» провел встречу с Евролигой и готовится к переговорам с НБА.

Президент итальянского клуба «Наполи » Мэтт Риццетта подтвердил, что провел переговоры с руководством Евролиги, а в ближайшем будущем планирует встречу с представителями НБА. Он также отметил, что для роста клубу необходима новая арена вместимостью 10-12 тысяч зрителей.

По информации BasketNews, в настоящее время формируется новая ассоциация, призванная обеспечить клубам, не входящим в число акционеров Евролиги, большую финансовую поддержку и влияние.

Эта инициатива также может привлечь команды, которые в данный момент не представлены в лиге, что указывает на потенциальные рынки расширения, включая Неаполь.

Среди клубов, не участвующих в настоящее время в Евролиге, в этом процессе уже задействован «Хапоэль Иерусалим ». Ассоциация изучает возможность включения «Бешикташа », ПАОКа и «Наполи» в число будущих членов.

Кроме того, как сообщает BasketNews, Евролига планирует расширение до 24 команд в следующем сезоне – с введением нового формата конференций.