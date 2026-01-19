Жоан Пеньярройя о Джабари Паркере: «Ему нужно серьезно улучшить свою физическую готовность. Без этого он не может быть частью команды»

Тренер «Партизана» высказал претензии к физической подготовке Джабари Паркера.

Форвард «Партизана» Джабари Паркер не сыграет в выездном матче Евролиги против «Баварии» в Мюнхене. Игрок также пропустил предыдущую игру против «Олимпиакоса» из-за проблемы со стопой, и, по словам главного тренера Жоана Пеньярройи, его текущая форма не позволяет ему помочь команде.

«Джабари не тренировался на прошлой неделе, и очевидно, что он не в форме. Ему нужно тренироваться, восстанавливаться и серьезно улучшить свою физическую готовность. Без этого он не может быть частью команды.

Ситуация Джабари – его проблема. Если хочешь быть в команде, ты должен доказывать это каждый день на тренировках. Все просто», – заявил испанский специалист.

В текущем сезоне Евролиги Паркер, бывший второй номер драфта НБА 2014 года, показывает скромные результаты: в среднем 7,7 очка и 2,5 подбора за 19 минут на площадке.

Джабари Паркер и Шейк Милтон – самые высокооплачиваемые игроки «Партизана» с зарплатой 5 млн долларов в год