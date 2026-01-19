Кристапс Порзингис и Заккари Рисаше пропустят еще минимум неделю
Кристапс Порзингис и Заккари Рисаше пройдут повторное обследование через неделю.
«Атланта» предоставила обновление о состоянии двух травмированных игроков.
Центровой Кристапс Порзингис (тендинит левого ахиллова сухожилия) и форвард Заккари Рисаше (ушиб левого колена) продолжают восстанавливаться и пройдут повторное обследование примерно через неделю. Оба игрока пропустили последние 5 игр «Хоукс».
Кристапс Порзингис, приобретенный «Атлантой» в межсезонье, в этом сезоне в среднем набирает 17,1 очка и делает 5,1 подбора. Заккари Рисаше, первый номер драфта-2024, демонстрирует показатели в 11,2 очка и 3,3 подбора за игру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Майкла Скотто
