Кристапс Порзингис и Заккари Рисаше пропустят еще минимум неделю

Кристапс Порзингис и Заккари Рисаше пройдут повторное обследование через неделю.

«Атланта » предоставила обновление о состоянии двух травмированных игроков.

Центровой Кристапс Порзингис (тендинит левого ахиллова сухожилия) и форвард Заккари Рисаше (ушиб левого колена) продолжают восстанавливаться и пройдут повторное обследование примерно через неделю. Оба игрока пропустили последние 5 игр «Хоукс».

Кристапс Порзингис, приобретенный «Атлантой» в межсезонье, в этом сезоне в среднем набирает 17,1 очка и делает 5,1 подбора. Заккари Рисаше , первый номер драфта-2024, демонстрирует показатели в 11,2 очка и 3,3 подбора за игру.