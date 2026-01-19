  • Спортс
«Что вы там стоите? Промажут и промажут». Сергей Козин устроил разнос команде во время матча с «Автодором»

Главный тренер «Пари НН» устроил разнос команде во время матча с «Автодором».

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин устроил разнос команде в одном из тайм-аутов во время домашнего матча с «Автодором», в котором хозяева потерпели разгромное поражение со счетом 56:81.

На данный момент «Пари НН» находится на 9-й строчке в таблице Единой лиги ВТБ с результатом 6-16 и не попадает в зону плей-офф.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
