«Что вы там стоите? Промажут и промажут». Сергей Козин устроил разнос команде во время матча с «Автодором»

Главный тренер «Пари НН» устроил разнос команде во время матча с «Автодором».

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин устроил разнос команде в одном из тайм-аутов во время домашнего матча с «Автодором », в котором хозяева потерпели разгромное поражение со счетом 56:81.

На данный момент «Пари НН» находится на 9-й строчке в таблице Единой лиги ВТБ с результатом 6-16 и не попадает в зону плей-офф.