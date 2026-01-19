«Оставьте Гренландию в покое!» Болельщик прервал исполнение гимна США на матче НБА в Лондоне
Выкрик о Гренландии прервал исполнение гимна США перед матчем НБА в Лондоне.
Исполнение гимна США перед матчем НБА в Лондоне между «Мемфисом» и «Орландо» было прервано выкрикиванием политического лозунга одним из болельщиков.
Ближе к концу выступления актрисы Ванессы Уильямс с трибун прозвучала фраза: «Оставьте Гренландию в покое!»
Часть зрителей на арене O2 отреагировала аплодисментами, частично заглушив исполнение гимна.
Фраза напрямую отсылает к публичным заявлениям Дональда Трампа о Гренландии. Президент США неоднократно высказывался о необходимости приобретения острова, утверждая, что любой вариант, кроме полного контроля над территорией, является «неприемлемым».
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости