«Оставьте Гренландию в покое!» Болельщик прервал исполнение гимна США на матче НБА в Лондоне

Выкрик о Гренландии прервал исполнение гимна США перед матчем НБА в Лондоне.

Исполнение гимна США перед матчем НБА в Лондоне между «Мемфисом » и «Орландо » было прервано выкрикиванием политического лозунга одним из болельщиков.

Ближе к концу выступления актрисы Ванессы Уильямс с трибун прозвучала фраза: «Оставьте Гренландию в покое!»

Часть зрителей на арене O2 отреагировала аплодисментами, частично заглушив исполнение гимна.

Фраза напрямую отсылает к публичным заявлениям Дональда Трампа о Гренландии. Президент США неоднократно высказывался о необходимости приобретения острова, утверждая, что любой вариант, кроме полного контроля над территорией, является «неприемлемым».