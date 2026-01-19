Передача Александра Гудумака на Данила Певнева и аллей-уп Айзейи Вашингтона на Норберта Лукача – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов недели. На первых местах в Топ-10 матчей 12-18 января оказались попадание с разворота Всеволода Ищенко («Локомотив-Кубань»), аллей-уп Айзейи Вашингтона на Норберта Лукача («Пари Нижний Новгород») и передача Александра Гудумака на Данила Певнева (МБА-МАИ).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Единой лиги ВТБ
