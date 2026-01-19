Дирк Новицки о европейском проекте НБА: «У нас нет площадок, а старт через полтора года. Это очень сжатые сроки»

Дирк Новицки прокомментировал планы НБА по созданию лиги в Европе.

Бывший игрок НБА и легенда «Далласа» Дирк Новицки выразил скептицизм по поводу планов НБА по создание новой европейской лиги. Он обратил внимание на сжатые сроки и отсутствие проработанных деталей проекта.

«У нас пока даже нет подтвержденных площадок, а старт запланирован через полтора года. Серьезно, респект, но это очень сжатые сроки. Европейская модель с повышением и понижением в классе интересна – крайне важна, потому что лежит в основе нашей европейской спортивной культуры. Она делает лигу более захватывающей.

В НБА, если у тебя плохая первая половина сезона, тебе в принципе не за что бороться в последних 40 играх. Из‑за этого смотреть становится не так интересно. В европейской модели до самого конца есть что терять или завоевывать – например, в борьбе за выживание. Конечно, мне любопытно, как это будет работать. При этом Евролига никуда не делась – и это достойный турнир», – отметил Новицки в интервью Sports Illustrated.

НБА провела переговоры с «Ман Сити» и «МЮ» по поводу европейского проекта. Английские гранды не собираются в нем участвовать