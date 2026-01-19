Кендрик Нанн не сыграет против «Басконии»
Разыгрывающий «Панатинаикоса» Кендрик Нанн пропустит второй матч Евролиги подряд.
Разыгрывающий «Панатинаикоса» Кендрик Нанн не сможет помочь команде в домашнем матче Евролиги против «Басконии». Баскетболист продолжает восстановление после растяжения левого голеностопа и пропустит уже вторую игру подряд.
Кроме того, в матче против «Басконии» не сможет выйти на площадку Динос Митоглу – у него травма задней поверхности бедра. При этом форвард Никос Рогавопулос восстановился после болезни и снова доступен для участия в матчах.
«Панатинаикос» сейчас занимает 8-е место в турнирной таблице Евролиги (13 побед при 9 поражениях). Команда проиграла 3 из последних 4 матчей.
