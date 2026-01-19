  • Спортс
  Андре Игудала о ценности династии «Уорриорз»: «Сколько вообще было династий в истории спорта? Люди воспринимают это как должное»
15

Андре Игудала о ценности династии «Уорриорз»: «Сколько вообще было династий в истории спорта? Люди воспринимают это как должное»

Игудала призывает болельщиков ценить «Уорриорз», несмотря на текущие результаты.

Бывший игрок «Голден Стэйт» Андре Игудала, четырехкратный чемпион НБА и MVP финала 2015 года, обратился к болельщикам с призывом ценить нынешнюю команду. На фоне разговоров о возможном закате династии он напомнил о редкости подобных явлений в спорте.

«Люди забывают, насколько сложно добиваться побед. Все только и спрашивают про эту династию: когда она закончится? Но задумайтесь – сколько вообще было династий в спорте за всю историю? Если говорить о баскетболе, их было, может, пять‑шесть. «Бостон», у «Лейкерс» – две. У «Чикаго», у «Уорриорз». Еще «Сперс», хотя они никогда не выигрывали титулы подряд – но это тоже династия. Такое случается крайне редко, и порой мы начинаем воспринимать это как должное.

Эта команда была особенной. Люди привыкли к нашим победам каждый год и забыли, насколько сложно их добиваться. Есть игроки, которые никогда не попадали в плей‑офф. Есть те, кто не прошел дальше первого раунда. Есть те, кто никогда не доходил до финала. Есть великие игроки, которые так и не сыграли в финале или не выиграли титул.

Думаю, это лишь подчеркивает, насколько удивителен Стефен Карри. Каков он как личность. Он – катализатор всего этого. Очевидно, Кевин Дюрэнт – уникальный талант. Но именно влияние и ощущение, которые Стеф привнес в игру, и то, как фанаты взаимодействовали с той династией – это сделало «Уорриорз» уникальными», – сказал Игудала в интервью HoopsHype.

В текущем сезоне «Голден Стэйт» с результатом 24-19 занимает 8-е место в Западной конференции, продолжая борьбу за плей-офф.

Стив Керр: «Мы уже не «Уорриорз‑2017». Мы – угасающая династия»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
