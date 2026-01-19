Тайлер Хирро пропустит пятиматчевую выездную серию «Майами» из-за травмы ребра

Тайлер Хирро не сыграет в пяти ближайших матчах «Хит» из-за травмы ребра.

Тайлер Хирро , скорее всего, не примет участия в предстоящей пятиматчевой выездной серии «Майами ». У 25-летнего защитника диагностирован ушиб правого ребра – из‑за этого он не вышел на площадку в последней игре «Хит», где команда одержала победу над «Оклахомой» со счетом 122:120.

По сообщениям журналиста Айры Уиндермана, игроку предстоит пройти МРТ‑обследование.

Для Хирро это уже не первая травма в сезоне – он сыграл лишь в 11 матчах, набирая в среднем 21,9 очка, 4,7 подбора и 2,7 передачи.

«Майами» (22-20) занимает 8-е место на Востоке, и без своего лидера атаки команде предстоят сложные выездные матчи против «Голден Стэйт », «Сакраменто », «Портленда », «Юты» и «Финикса».