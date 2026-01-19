Коллин Мюррэй-Бойлс покинул игру c «Лейкерс» из‑за травмы после жесткого контакта с Лукой Дончичем

Центровой «Торонто» покинул игру c «Лейкерс» после жесткого контакта с Дончичем.

Центровой «Торонто » Коллин Мюррэй-Бойлс досрочно покинул площадку в выездном матче против «Лейкерс » (93:110) из-за травмы большого пальца левой руки. 20-летний баскетболист получил повреждение после жесткого контакта с Лукой Дончичем при попытке броска.

Игрок покинул игру за шесть минут до конца третьей четверти и больше не возвращался. До этого момента он успел набрать 11 очков, сделать 7 подборов, 5 передач и 3 блок-шота.

Мюррэй-Бойлс, выбранный под 9-м номером на драфте-2024, стал важным игроком ротации «Рэпторс» на фоне травм основного центрового Якоба Пелтля. В текущем сезоне в среднем за 21,4 минуты он набирает 7,7 очка и делает 5,1 подбора.

Ожидается, что клуб предоставит точный диагноз и сроки восстановления в ближайшие дни.