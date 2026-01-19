«Именно поэтому Кайри захотел уйти из «Бостона». Маркус Моррис считает, что негативная реакция фанатов может стать причиной ухода Янниса из «Бакс»

Маркус Моррис: Негатив болельщиков может изменить отношение Янниса к «Милуоки».

Экс-игрок НБА Маркус Моррис объяснил, каким образом негативная реакция болельщиков способна повлиять на решение суперзвезд покинуть свои команды. В качестве примера он привел ситуацию с Кайри Ирвингом в «Селтикс» и предупредил, что аналогичное давление в будущем может затронуть и лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

«В последний раз, когда я был в команде с суперзвездой, и болельщики стали ее освистывать, игрок уже не смог вернуться в прежнее состояние. Именно поэтому Кайри захотел уйти из «Бостона»… Как только это случилось, вся его энергетика изменилась.

Он просто почувствовал, что к нему относятся без уважения… Если фанаты начинают освистывать тебя – а ты находишься в ситуации, когда еще не решил, уходить или оставаться, как Яннис – ну все, брат. Я точно ухожу. Точно», – заявил Моррис в подкасте Morris Code Show.

