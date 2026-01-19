  • Спортс
  • Дирк Новицки: «Не думаю, что роль генменеджера сейчас для меня. Это невероятно напряженная работа»
Дирк Новицки: «Не думаю, что роль генменеджера сейчас для меня. Это невероятно напряженная работа»

Дирк Новицки прокомментировала слухи о возможной работе в руководстве «Далласа».

Дирк Новицки прокомментировал слухи о возможном назначении на пост генерального менеджера «Далласа». 47‑летний экс‑баскетболист, проведший всю карьеру в «Маверикс» и завершивший ее в 2019 году, четко дал понять: на текущем этапе он не планирует переходить в менеджмент.

«Не думаю, что роль генменеджера сейчас для меня. Это невероятно напряженная работа – 24 часа в сутки, круглый год», – сказал чемпион НБА-2011 в интервью Sports Illustrated.

Он также добавил, что доволен своей нынешней ролью телеаналитика.

«Главная сложность – найти баланс между критикой, анализом и умением по‑прежнему получать удовольствия от игры. С момента моего ухода баскетбол сильно изменился. Мне пришлось заново погрузиться в тему, изучать команды и игроков. Но, честно говоря, это очень увлекательно», – подытожил Новицки.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sports Illustrated
