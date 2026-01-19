Руженцев, Миллер, Бингэм, Хаджибегович и Карданахишвили – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ определила лучших игроков прошедшей игровой недели. По итогам матчей 12 – 18 января в символическую пятерку вошли разыгрывающие Патрик Миллер («Енисей») и Антон Карданахишвили («Уралмаш»), форвард Самсон Руженцев (ЦСКА ), а также центровые Маркус Бингэм (УНИКС ) и Ален Хаджибегович («Автодор»).