Руженцев, Миллер, Бингэм, Хаджибегович и Карданахишвили – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ определила лучших игроков прошедшей игровой недели. По итогам матчей 12 – 18 января в символическую пятерку вошли разыгрывающие Патрик Миллер («Енисей») и Антон Карданахишвили («Уралмаш»), форвард Самсон Руженцев (ЦСКА), а также центровые Маркус Бингэм (УНИКС) и Ален Хаджибегович («Автодор»).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
