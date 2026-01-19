  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Антониус Кливленд рассказал о госпитализации своего сына: «Сразу четыре болезни атаковали его одновременно»
1

Антониус Кливленд рассказал о госпитализации своего сына: «Сразу четыре болезни атаковали его одновременно»

Кливленд поделился подробностями истории болезни его сына.

Защитник ЦСКА Антониус Кливленд поделился деталями госпитализации своего сына Кая, попавшего в реанимацию одной из больниц Краснодара в конце декабря.

«Я узнал о ситуации поздней ночью, и утренним рейсом, в 6.45, вылетел в Краснодар, чтобы быть с семьей. Мы знали, что Кай в тяжелом, но стабильном состоянии. Кая ввели в медикаментозный сон, а на следующее утро, 28 декабря, мы поехали в больницу и узнали, что у него пневмония, грипп, плюс инфекция, и все это на фоне астмы. Сразу четыре болезни атаковали его одновременно», – поведал Кливленд.

В Краснодаре 6-летний мальчик 13 дней провел в медикаментозном сне, после чего его перевезли в Москву. Еще до перелета Каю потребовалась экстракорпоральная мембранная оксигенация (по сути, искусственные легкие).

«Весь процесс оказался очень тяжелым для всех нас, – продолжает Антониус. – На протяжении трех недель мы с супругой находились в постоянном состоянии стресса, время шло очень медленно. Но мы хотим от души поблагодарить докторов и всех, кто принимал участие в судьбе Кая. Поскольку мы не говорим по-русски, нам нужна была помощь практически на каждом этапе для того, чтобы все понимать. Мы не могли видеться, и это было особенно непросто, ведь в Америке можно оставаться с ребенком даже в реанимации. Так что мы пережили настоящий кошмар. 

В эти моменты была очень важна поддержка, которую оказывали семья и друзья, все молились за Кая, узнавали новости. Все в ЦСКА – президент Андрей Ватутин, вице-президент Наталия Фураева – проделали огромную работу в этом процессе. Ощущал огромную поддержку нашего тренера Андреаса Пистиолиса, который сразу сказал, что я могу потратить столько времени, сколько нужно, чтобы оставаться с семьей, и мне пришлось пропустить пару матчей и две недели тренировок. Все очень помогали, поддерживали».

Спустя 23 дня Кай был выписан из больницы. Его отец отдельно отметил, что не сомневался по поводу профессионализма российских врачей, будучи уверенным в их понимании ситуации.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Российская газета
Антониус Кливленд
происшествия
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сын Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы
16 января, 18:12
Сын Антониуса Кливленда, попавший в реанимацию, перевезен из Краснодара в Москву
8 января, 15:48
Антониус Кливленд: «Майк Джеймс и Дарран Хиллиард сказали, что мне понравится ЦСКА, и не захочется уходить»
12 ноября 2025, 10:50
Главные новости
Постер-данки Тайриза Макси и Майлза Бриджеса стали лучшими моментами игрового дня НБА
41 минуту назадВидео
Президент «Вашингтона»: «Обмен Авдии не был ошибкой»
52 минуты назад
Юсуф Нуркич – первый игрок «Юты» со времен Андрея Кириленко, оформивший несколько трипл-даблов за сезон
сегодня, 09:32
Айзейя Вашингтон и Хантер Дин готовы разорвать контракты с «Пари НН» («Перехват»)
сегодня, 09:07
Джоэл Эмбиид (32+15+10) и Тайриз Макси (36+2+10) помогли «Филадельфии» справиться с «Хьюстоном» (ОТ)
сегодня, 08:25Видео
Ростислав Вергун стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Зенита», заняв должность ассистента
сегодня, 07:40
Дрэймонд Грин о претензиях к Брауну в «Никс» после их объятий: «В этом-то как раз и вся их проблема»
сегодня, 07:19
Дрэймонд Грин получил неспортивный и обычный фол в течение 30 секунд
сегодня, 07:18Видео
НБА. 32+11+8 Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Клипперс», 32+15+10 Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» одолеть «Хьюстон» в овертайме и другие результаты
сегодня, 07:01
Джейсон Кидд о возвращении Кайри: «Когда восстанавливаешься после столь серьезной травмы, это вопрос времени»
сегодня, 06:56
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Задар» сыграет с «Цедевитой Олимпией»
сегодня, 09:17
Чемпионат Франции. «Лимож» примет «Страсбур»
сегодня, 08:52
Чемпионат Турции. «Маниса» встретится с «Бююкчекмедже»
сегодня, 08:48
Евролига. «Виртус» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» примет «Хапоэль Тель-Авив» и другие матчи
сегодня, 08:42
Сергей Панов о Егоре Дёмине: «Очень много игроков, которые подписывали первый контракт, останавливались на этом. Хотелось бы, чтобы у него было продолжение»
сегодня, 08:04
Александар Джорджевич отказался от первоначального предложения «Зенита» («Перехват»)
сегодня, 05:21
Евгений Пашутин о победе над «Локо»: «Нашей задачей было не ввязываться в быстрый темп»
вчера, 20:45
Томислав Томович после поражения от «Пармы»: «Мы достаточно неплохо провели три четверти, но в четвертой немного потеряли концентрацию»
вчера, 20:33
Дарко Миличич: «Я был в шоке, когда узнал, сколько денег получает Девонте Грэм в «Црвене Звезде». Он еще больший мошенник, чем я»
вчера, 19:32
Кириленко об увольнении Секулича: «На самом деле он много времени давал нашим ребятам. Но другое дело, что нужен был результат»
вчера, 17:25