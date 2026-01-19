Антониус Кливленд рассказал о госпитализации своего сына: «Сразу четыре болезни атаковали его одновременно»

Кливленд поделился подробностями истории болезни его сына.

Защитник ЦСКА Антониус Кливленд поделился деталями госпитализации своего сына Кая, попавшего в реанимацию одной из больниц Краснодара в конце декабря.

«Я узнал о ситуации поздней ночью, и утренним рейсом, в 6.45, вылетел в Краснодар, чтобы быть с семьей. Мы знали, что Кай в тяжелом, но стабильном состоянии. Кая ввели в медикаментозный сон, а на следующее утро, 28 декабря, мы поехали в больницу и узнали, что у него пневмония, грипп, плюс инфекция, и все это на фоне астмы. Сразу четыре болезни атаковали его одновременно», – поведал Кливленд.

В Краснодаре 6-летний мальчик 13 дней провел в медикаментозном сне, после чего его перевезли в Москву. Еще до перелета Каю потребовалась экстракорпоральная мембранная оксигенация (по сути, искусственные легкие).

«Весь процесс оказался очень тяжелым для всех нас, – продолжает Антониус. – На протяжении трех недель мы с супругой находились в постоянном состоянии стресса, время шло очень медленно. Но мы хотим от души поблагодарить докторов и всех, кто принимал участие в судьбе Кая. Поскольку мы не говорим по-русски, нам нужна была помощь практически на каждом этапе для того, чтобы все понимать. Мы не могли видеться, и это было особенно непросто, ведь в Америке можно оставаться с ребенком даже в реанимации. Так что мы пережили настоящий кошмар.

В эти моменты была очень важна поддержка, которую оказывали семья и друзья, все молились за Кая, узнавали новости. Все в ЦСКА – президент Андрей Ватутин, вице-президент Наталия Фураева – проделали огромную работу в этом процессе. Ощущал огромную поддержку нашего тренера Андреаса Пистиолиса, который сразу сказал, что я могу потратить столько времени, сколько нужно, чтобы оставаться с семьей, и мне пришлось пропустить пару матчей и две недели тренировок. Все очень помогали, поддерживали».

Спустя 23 дня Кай был выписан из больницы. Его отец отдельно отметил, что не сомневался по поводу профессионализма российских врачей, будучи уверенным в их понимании ситуации.