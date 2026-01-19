  • Спортс
  • Джон Уолл: «Миннесота» – хорошая команда, но не претендент на титул. Потеря Александер-Уокера сильно их ослабила»
Джон Уолл: «Миннесота» – хорошая команда, но не претендент на титул. Потеря Александер-Уокера сильно их ослабила»

Уолл не верит, что «Вулвс» могут стать чемпионами.

Экс-игрок НБА Джон Уолл указал на ключевую слабость «Миннесоты», которая, по его мнению, помешает команде бороться за чемпионство.

«Миннесота» – хорошая команда, но я не думаю, что она претендент на титул. Просто считаю, что у них недостаточно сильная скамейка. Потеря Никила (Александер-Уокера), на мой взгляд, сильно их ослабила», – сказал Уолл.

На данный момент «Тимбервулвс» занимают 4-е место в Западной конференции с результатом 27-16.

Никил Александер-Уокер был важным игроком ротации «Миннесоты», однако в межсезонье его обменяли в «Атланту» по системе «сайн-энд-трэйд», где он получил место в стартовом составе и повысил свою результативность более чем в два раза (с 9,4 очка в среднем в прошлом сезоне до 20,4 в текущем).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
