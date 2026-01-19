Дрю Тимми пришел на пресс-конференцию в футболке «Сексуальный тираннозавр», отсылающей к фильму «Хищник»

Тимми надел футболку с надписью «Сексуальный тираннозавр».

Эта фраза стала мемом из-за фильма «Хищник» 1987 года, где персонаж Джесси Вентуры (актер, бывший рестлер и губернатор Миннесоты) так себя называет. Ему же принадлежит еще один мем, «У меня нет времени истекать кровью».

В сегодняшней игре 25-летний Тимми провел на паркете 16 минут и набрал 3 очка, 3 подбора и 2 передачи.