Дрю Тимми пришел на пресс-конференцию в футболке «Сексуальный тираннозавр», отсылающей к фильму «Хищник»
Тимми надел футболку с надписью «Сексуальный тираннозавр».
После матча против «Торонто» форвард «Лейкерс» Дрю Тимми пришел на пресс-конференцию в футболке с надписью «Сексуальный тираннозавр».
Эта фраза стала мемом из-за фильма «Хищник» 1987 года, где персонаж Джесси Вентуры (актер, бывший рестлер и губернатор Миннесоты) так себя называет. Ему же принадлежит еще один мем, «У меня нет времени истекать кровью».
В сегодняшней игре 25-летний Тимми провел на паркете 16 минут и набрал 3 очка, 3 подбора и 2 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: reddit
