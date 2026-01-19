Из-за шутки Луки Дончича над Остином Ривзом «Лейкерс» получили техническое замечание

Дончич стал причиной технического замечания для «Лейкерс».

В одном из эпизодов матча против «Торонто» защитник «Лейкерс » Лука Дончич начал дурачиться с Остином Ривзом , который пропускает матчи из-за травмы, не давая тому подобрать мяч.

Арбитры оценили поведение игроков «Лейкерс» техническим замечанием за задержку игры.

«Лейкерс» разобрались с «Рэпторс» (110:93), на счету Дончича 25 очков и 7 передач.