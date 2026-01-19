Из-за шутки Луки Дончича над Остином Ривзом «Лейкерс» получили техническое замечание
Дончич стал причиной технического замечания для «Лейкерс».
В одном из эпизодов матча против «Торонто» защитник «Лейкерс» Лука Дончич начал дурачиться с Остином Ривзом, который пропускает матчи из-за травмы, не давая тому подобрать мяч.
Арбитры оценили поведение игроков «Лейкерс» техническим замечанием за задержку игры.
«Лейкерс» разобрались с «Рэпторс» (110:93), на счету Дончича 25 очков и 7 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости