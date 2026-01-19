  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА провела переговоры с «Ман Сити» и «МЮ» по поводу европейского проекта. Английские гранды не собираются в нем участвовать
25

НБА провела переговоры с «Ман Сити» и «МЮ» по поводу европейского проекта. Английские гранды не собираются в нем участвовать

НБА обсудила новую европейскую лигу с «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Комиссионер НБА Адам Сильвер подтвердил, что обсуждал с клубами АПЛ «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» создание предлагаемой лиги НБА Европа. Однако BBC Sport сообщает, что ни один клуб не намерен выставлять команду в случае реализации проекта.

Переговоры являются частью планов НБА по запуску постоянной европейской баскетбольной лиги, потенциально стартующей уже в сезоне-2027/28 годов.

Сильвер также подтвердил переговоры с ведущими европейскими баскетбольными клубами, включая «Реал» и «Барселону», стремясь сбалансировать состав лиги из проверенных команд и новых участников. 

«Мы ведем переговоры со всеми, и именно поэтому этот процесс так затянулся», – заявил Сильвер BBC Sport. – «Я начал публично говорить об этом во время Олимпиады в Париже, и мы хотели убедиться, что охватили всех. Мы поговорили со всеми заинтересованными сторонами, изучаем все направления и возможности».

Ранее стало известно, что НБА также обсуждала участие в новой лиге с ПСЖ. Турнир, как ожидается, будет включать 12 франшиз, плюс еще четыре команды, которые будут отбираться для участия.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BBC Sport
logoАдам Сильвер
Лига Европы под эгидой НБА
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
logoНБА
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» провела переговоры с НБА, но намерена продлить соглашение с Евролигой
18 января, 21:02
НБА ведет переговоры с ПСЖ о присоединении клуба к европейскому проекту лиги
18 января, 07:13
Адам Сильвер о европейском проекте НБА: «Коммерческого успеха нужно будет ждать долго. Это не для тех, кого интересует краткосрочная перспектива»
16 января, 13:30
Главные новости
Постер-данки Тайриза Макси и Майлза Бриджеса стали лучшими моментами игрового дня НБА
41 минуту назадВидео
Президент «Вашингтона»: «Обмен Авдии не был ошибкой»
52 минуты назад
Юсуф Нуркич – первый игрок «Юты» со времен Андрея Кириленко, оформивший несколько трипл-даблов за сезон
сегодня, 09:32
Айзейя Вашингтон и Хантер Дин готовы разорвать контракты с «Пари НН» («Перехват»)
сегодня, 09:07
Джоэл Эмбиид (32+15+10) и Тайриз Макси (36+2+10) помогли «Филадельфии» справиться с «Хьюстоном» (ОТ)
сегодня, 08:25Видео
Ростислав Вергун стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Зенита», заняв должность ассистента
сегодня, 07:40
Дрэймонд Грин о претензиях к Брауну в «Никс» после их объятий: «В этом-то как раз и вся их проблема»
сегодня, 07:19
Дрэймонд Грин получил неспортивный и обычный фол в течение 30 секунд
сегодня, 07:18Видео
НБА. 32+11+8 Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Клипперс», 32+15+10 Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» одолеть «Хьюстон» в овертайме и другие результаты
сегодня, 07:01
Джейсон Кидд о возвращении Кайри: «Когда восстанавливаешься после столь серьезной травмы, это вопрос времени»
сегодня, 06:56
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Задар» сыграет с «Цедевитой Олимпией»
сегодня, 09:17
Чемпионат Франции. «Лимож» примет «Страсбур»
сегодня, 08:52
Чемпионат Турции. «Маниса» встретится с «Бююкчекмедже»
сегодня, 08:48
Евролига. «Виртус» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» примет «Хапоэль Тель-Авив» и другие матчи
сегодня, 08:42
Сергей Панов о Егоре Дёмине: «Очень много игроков, которые подписывали первый контракт, останавливались на этом. Хотелось бы, чтобы у него было продолжение»
сегодня, 08:04
Александар Джорджевич отказался от первоначального предложения «Зенита» («Перехват»)
сегодня, 05:21
Евгений Пашутин о победе над «Локо»: «Нашей задачей было не ввязываться в быстрый темп»
вчера, 20:45
Томислав Томович после поражения от «Пармы»: «Мы достаточно неплохо провели три четверти, но в четвертой немного потеряли концентрацию»
вчера, 20:33
Дарко Миличич: «Я был в шоке, когда узнал, сколько денег получает Девонте Грэм в «Црвене Звезде». Он еще больший мошенник, чем я»
вчера, 19:32
Кириленко об увольнении Секулича: «На самом деле он много времени давал нашим ребятам. Но другое дело, что нужен был результат»
вчера, 17:25