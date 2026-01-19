НБА провела переговоры с «Ман Сити» и «МЮ» по поводу европейского проекта. Английские гранды не собираются в нем участвовать

НБА обсудила новую европейскую лигу с «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Комиссионер НБА Адам Сильвер подтвердил, что обсуждал с клубами АПЛ «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» создание предлагаемой лиги НБА Европа. Однако BBC Sport сообщает, что ни один клуб не намерен выставлять команду в случае реализации проекта.

Переговоры являются частью планов НБА по запуску постоянной европейской баскетбольной лиги, потенциально стартующей уже в сезоне-2027/28 годов.

Сильвер также подтвердил переговоры с ведущими европейскими баскетбольными клубами, включая «Реал» и «Барселону», стремясь сбалансировать состав лиги из проверенных команд и новых участников.

«Мы ведем переговоры со всеми, и именно поэтому этот процесс так затянулся», – заявил Сильвер BBC Sport. – «Я начал публично говорить об этом во время Олимпиады в Париже, и мы хотели убедиться, что охватили всех. Мы поговорили со всеми заинтересованными сторонами, изучаем все направления и возможности».

Ранее стало известно , что НБА также обсуждала участие в новой лиге с ПСЖ. Турнир, как ожидается, будет включать 12 франшиз, плюс еще четыре команды, которые будут отбираться для участия.