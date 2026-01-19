Зак Лоу: «Уорриорс», «Лейкерс», «Хит», «Никс» – все придерживают активы и ждут, не станет ли доступен Яннис»

Лоу назвал команды, которые следят за ситуацией Адетокумбо в «Бакс».

Обозреватель Зак Лоу сообщил, что целая россыпь команд не спешит проводить сделки в надежде, что суперзвезда «Милуоки » Яннис Адетокумбо все-таки станет доступен для обмена до дедлайна 5 февраля.

«Хоукс», «Уорриорс», «Лейкерс », «Хит», возможно, «Никс» – все они сейчас примерно так и думают: «А нужно ли нам сохранять все наши активы и ждать, не станет ли Яннис доступен, будь то сейчас или летом...»

Вся лига наблюдает, не продолжат ли «Бакс» скатываться вниз по таблице. Нажмет ли Яннис на кнопку уже сейчас, вместо того чтобы ждать до лета? Это потенциально главная история в НБА », – заявил Лоу.

На данный момент «Милуоки» находится вне зоны плей-ин с результатом 17-24.

Ранее сам Адетокумбо заявил , что никогда не потребует обмена из «Бакс».