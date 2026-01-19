Кэм Томас повторил рекорд карьеры по передачам (10)
Томас отдал 10 результативных передач, повторив рекорд карьеры.
В сегодняшнем матче против «Чикаго» защитник «Бруклина» Кэм Томас, обычно неохотно делящийся мячом с партнерами по команде, стал лучшим ассистентом «Нетс», отдав 10 передач.
24-летний баскетболист повторил собственный рекорд карьеры, который он установил в марте 2025 года. Примечательно, что соперником «Нетс» тогда тоже были «Буллс».
Сегодня на счету Томаса, являющегося вторым лучшим бомбардиром «Бруклина» после Майкла Портера, только 3 очка при 1 из 6 с игры.
«Нетс» проиграли с разгромным счетом – 102:124.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
