Кэм Томас повторил рекорд карьеры по передачам (10)

Томас отдал 10 результативных передач, повторив рекорд карьеры.

В сегодняшнем матче против «Чикаго » защитник «Бруклина » Кэм Томас , обычно неохотно делящийся мячом с партнерами по команде, стал лучшим ассистентом «Нетс», отдав 10 передач.

24-летний баскетболист повторил собственный рекорд карьеры, который он установил в марте 2025 года. Примечательно, что соперником «Нетс» тогда тоже были «Буллс».

Сегодня на счету Томаса, являющегося вторым лучшим бомбардиром «Бруклина» после Майкла Портера, только 3 очка при 1 из 6 с игры.

«Нетс» проиграли с разгромным счетом – 102:124.