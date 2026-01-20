НБА. 32+11 Джейлена Брауна не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Детройтом», 19 очков и 11 передач Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Майами» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

«Оклахома» во главе с Шэем Гилджес -Александром (30 очков) и Четом Холмгреном (28 очков и 8 подборов) нанесла разгромное поражение «Кливленду ».

«Детройт» одолел «Бостон» (104:103), несмотря на 32 очка и 11 подборов Джейлена Брауна (11 из 28 с игры, 2 из 8 из-за дуги, 8 из 10 штрафных).

«Голден Стэйт » разгромил «Майами » (135:112), потеряв Джимми Батлера из-за травмы по ходу матча. Сразу 7 игроков «Уорриорс» набрали двузначное количество очков, включая Стефена Карри, на счету которого 19 очков и 11 передач (6 из 13 с игры, 5 из 10 трехочковых, 2 из 2 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.