  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 32+11 Джейлена Брауна не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Детройтом», 19 очков и 11 передач Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Майами» и другие результаты
НБА. 32+11 Джейлена Брауна не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Детройтом», 19 очков и 11 передач Стефена Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Майами» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

«Оклахома» во главе с Шэем Гилджес -Александром (30 очков) и Четом Холмгреном (28 очков и 8 подборов) нанесла разгромное поражение «Кливленду».

«Детройт» одолел «Бостон» (104:103), несмотря на 32 очка и 11 подборов Джейлена Брауна (11 из 28 с игры, 2 из 8 из-за дуги, 8 из 10 штрафных).

«Голден Стэйт» разгромил «Майами» (135:112), потеряв Джимми Батлера из-за травмы по ходу матча. Сразу 7 игроков «Уорриорс» набрали двузначное количество очков, включая Стефена Карри, на счету которого 19 очков и 11 передач (6 из 13 с игры, 5 из 10 трехочковых, 2 из 2 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Материалы по теме
НБА. 25 очков (100% с игры) и 13 подборов Деандре Эйтона помогли «Лейкерс» победить «Торонто», 30+8+8 Дени Авдии позволили «Портленду» обыграть «Сакраменто» и другие результаты
19 января, 06:47
НБА. 55 очков Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от поражения в матче против «Сан-Антонио», «Майами» обыграл «Оклахому», несмотря на 39 очков Шэя Гилджес-Александера и другие результаты
18 января, 07:11
НБА. 39 очков Кевина Дюрэнта позволили «Хьюстону» обыграть «Миннесоту», 39 очков Джейлона Тайсона помогли «Кливленду» справиться с «Филадельфией» и другие результаты
17 января, 07:00
Главные новости
Постер-данки Тайриза Макси и Майлза Бриджеса стали лучшими моментами игрового дня НБА
39 минут назадВидео
Президент «Вашингтона»: «Обмен Авдии не был ошибкой»
50 минут назад
Юсуф Нуркич – первый игрок «Юты» со времен Андрея Кириленко, оформивший несколько трипл-даблов за сезон
сегодня, 09:32
Айзейя Вашингтон и Хантер Дин готовы разорвать контракты с «Пари НН» («Перехват»)
сегодня, 09:07
Джоэл Эмбиид (32+15+10) и Тайриз Макси (36+2+10) помогли «Филадельфии» справиться с «Хьюстоном» (ОТ)
сегодня, 08:25Видео
Ростислав Вергун стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Зенита», заняв должность ассистента
сегодня, 07:40
Дрэймонд Грин о претензиях к Брауну в «Никс» после их объятий: «В этом-то как раз и вся их проблема»
сегодня, 07:19
Дрэймонд Грин получил неспортивный и обычный фол в течение 30 секунд
сегодня, 07:18Видео
НБА. 32+11+8 Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Клипперс», 32+15+10 Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» одолеть «Хьюстон» в овертайме и другие результаты
сегодня, 07:01
Джейсон Кидд о возвращении Кайри: «Когда восстанавливаешься после столь серьезной травмы, это вопрос времени»
сегодня, 06:56
Последние новости
Адриатическая лига. «Задар» сыграет с «Цедевитой Олимпией»
сегодня, 09:17
Чемпионат Франции. «Лимож» примет «Страсбур»
сегодня, 08:52
Чемпионат Турции. «Маниса» встретится с «Бююкчекмедже»
сегодня, 08:48
Евролига. «Виртус» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» примет «Хапоэль Тель-Авив» и другие матчи
сегодня, 08:42
Сергей Панов о Егоре Дёмине: «Очень много игроков, которые подписывали первый контракт, останавливались на этом. Хотелось бы, чтобы у него было продолжение»
сегодня, 08:04
Александар Джорджевич отказался от первоначального предложения «Зенита» («Перехват»)
сегодня, 05:21
Евгений Пашутин о победе над «Локо»: «Нашей задачей было не ввязываться в быстрый темп»
вчера, 20:45
Томислав Томович после поражения от «Пармы»: «Мы достаточно неплохо провели три четверти, но в четвертой немного потеряли концентрацию»
вчера, 20:33
Дарко Миличич: «Я был в шоке, когда узнал, сколько денег получает Девонте Грэм в «Црвене Звезде». Он еще больший мошенник, чем я»
вчера, 19:32
Кириленко об увольнении Секулича: «На самом деле он много времени давал нашим ребятам. Но другое дело, что нужен был результат»
вчера, 17:25